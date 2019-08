Viralizan video de Taylor Swift borracha en una fiesta organizada por ella

Con un presente súper éxitoso en la música, Taylor Swift aprovechó la oportunidad para festejarlo a lo grande. Sin embargo, la cantante encendió la pólemica en las redes luego de conocerse imágenes donde se la puede ver cantando y bailando en estado de ebriedad.

La noche anterior a los premios MTV Video Music Awards 2019, Swift decidió realizar un festejo para celebrar sus nominaciones en dicha premiación por sus singles Me! y You Need to Calm Down.

La artista se convirtió en Trending Topic en las redes sociales por el hashtag #DrunkTaylor luego de difundirse un video donde se la ve bailando en un dudoso estado.

Según los rumores, la cantante participó, el domingo pasado, de los Teen Choice Awars con resaca. Allí le entregaron el premio a "Icono de la moda".

La propia Taylor compartió las fotos de la pólemica noche de fiesta con el siguiente texto: "Hice una fiesta para celebrara junto a las personas que participaron conmigo en Me! y You need to calm down y tuvimos tanta diversión que Drunk Taylor es tendencia en Twitter. ¡Aplausos!".

Fuente: Diario Show