Vinculan a estrella del K-Pop al negocio de la prostitución

Una fuerte polémica se desató en el ambiente del K-Pop a partir de la noticias sobre Seungri (Lee Seung-Hyun) quien anunció su retiro de la industria musical tras ser denunciado por ofrecer servicios de prostitución a destacados empresarios.

El integrante de la popular banda Bigbang escribió un comunicado en el que anuncia su salida de la industria.

"Soy Seungri. En este punto, creo que lo mejor sería retirarme de la industria del entretenimiento. He decidido retirarme ya que los asuntos que he causado son demasiado grandes y han creado molestia social. Respecto a los asuntos que están siendo investigados, me presentaré a las investigaciones diligentemente y revelaré todas las sospechas. Recibiendo críticas y odio del público durante el mes y medio pasado y con la situación de todas las agencias de investigación en el país tras de mí, estoy siendo arrinconado como un traidor al país. Personalmente, no puedo tolerar causar daños a todos los que están a mi alrededor para salvarme a mí mismo. Sinceramente doy las gracias a todos los fans dentro y fuera de Corea que me han dado tanto amor por los pasados 10 años y creo que es aquí donde debo parar, incluso si es lo mínimo que puedo hacer para proteger el honor de YG y BIGBANG. De nuevo, lo siento y vuelvo a disculparme. He estado agradecido a todos hasta ahora".