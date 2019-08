Vicky Xipolitakis apura su divorcio con Javier Naselli: los motivos

Vicky Xipolitakis se presentó el miércoles 24 de julio en la en la Unidad de Violencia de Género, en donde prestó declaración indagatoria.

Según consta en la denuncia, Vicky aseguró que Naselli ya la había agredido en otras oportunidades, tanto verbal como psicológicamente. Según su relato, cuando buscó retirarse, procurando evitar los agravios, la habría empujado para luego tomarla del cuello.

Después del escándalo, Naselli se tomó un vuelo con destino a Nueva York, en donde residía junto a Xipolitakis antes de que naciera Salvador (ocho meses). Pero las intenciones de la entonces pareja era retomar su vida en Estados Unidos, como lo hicieron desde que se conocieron.

Incluso eligieron casarse allí en una ceremonia secreta, el 14 de febrero de 2018. "No me dejaba trabajar. Decía que todo lo mío era 'una mierda'. Se llevó todo", agregó Vicky tras la salida de su ex marido del país.

"Gracias a Dios tengo una familia y unos amigos únicos que me apoyan. Es muy duro, pero Salva me da las fuerzas para todo", continuó la mediática.

Mientras tanto, sus abogados ya comenzaron los trámites para que el divorcio se realice en Argentina, al igual que el juicio por alimentos y el régimen de visitas Sin embargo, a juzgar por lo publicado por el sitio Teleshow desde el estudio que dirige Fernando Burlando, el banquero no ha demostrado demasiado interés en su hijo.

"Él se borró. Nos dejó tirados. Más que nada a su hijo, con frío y hambre…", contó la semana pasada Vicky a dicho medio, días después de haber realizado una denuncia contra su ex marido Javier Naselli, a quien se le abrió un sumario por lesiones y maltrato.

"Naselli no se comunicó con nadie para saber cómo está el bebé. Ni él ni su familia. Lo cual marca bastante desinterés por su hijo…", comentaron y agregaron que se amplió la medida cautelar en relación a los alimentos provisorios, el pago del alquiler, el mantenimiento de la casa, la obra social y una suma en efectivo.

Por su parte, detallaron que todavía no llegaron a un acuerdo de régimen de visitas, ya que Naselli no manifestó interés.