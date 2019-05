Vicente Fernández se negó a un trasplante por miedo a que el órgano sea "de un homosexual"

En un móvil en vivo para el programa mejicano De Primera Mano, el cantante Vicente Fernández habló desde su rancho Los Tres Potrillos comentando cómo fue el momento en el que, de gira por Estados Unidos, le detectaron cáncer al hígado.

Los médicos de Houston le dijeron que necesitaba de urgencia un trasplante de hígado, y que de hecho, ya habían encontrado un hígado compatible.

Ahí fue cuando Fernández tuvo una respuesta tan honesta como brutal.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre. Ni sé si era homosexual o drogadicto’".

La reacción del cantante fue huir del hospital, enojado por la opinión de los médicos.

Finalmente, fue tratado en Chile, donde le realizaron una cirugía con un robot. "Me operaron y ni supe cómo fue mi operación, me duermieron", reveló.