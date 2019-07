Verónica Perdomo contó cómo redescubrió el sexo mientras se recuperaba de su ACV

Hace diez años, la vida de Verónica Perdomo dio un giro de 180 grados luego de sufrir un derrame cerebral en su hemisferio izquierdo. En consecuencia, la modelo estuvo en un coma farmacológico y al despertar perdió el habla y también la memoria, por lo que tuvo que aprender todo desde cero.

El sexo fue uno de los temas que tuvo que redescubir. Es por eso, que este sábado por la noche en Podemos Hablar Andy Kusnetzoff aprovechó su presencia y le preguntó por ello. Al respecto la actriz sostuvo que "era estar en Disney". Además el conductor indagó si tuvo sexo mientras estaba en el sanatorio."Sí… No fue sexo, sexo. Pero fue otra cosa", advirtió.

"Estaba con traqueotomía, en silla de ruedas. Muy mal. Pero sí quería ver el sexo del hombre. Estaba desesperada. ¡Lo quería ver!", recordó Perdomo luego de comentar que en el 2009 estuvo acompañada por su exmarido. Y agregó convencida: "A mi ex le dije 'me mostrás'. En realidad yo no hablaba, lo decía con señas. Él me decía 'estás loca'. Pero mi novio me decía que sí… ¡Ay, qué vergüenza!", exclamó, entre risas. De todas formas, aclaró que "lo único que quería era verlo, nada más".

"Yo estaba en la cama y vino mi novio y me mostró y yo lo agarré como si fuera… No era para tener sexo pero él me dijo: '¡¿Estás loca, Verónica?!' Yo estaba como enferma, quería ver… Capaz era como una cosa animal", continuó en la pantalla de Telefe.

Por último reveló: "Me miraba y decía: 'Esto no es mío'. Tenía cicatrices cerca del sexo y me preguntaba: '¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo no vi nada de todo eso. Me cortaron y no me dijeron nada'. La enfermera me explicó todo lo que yo le preguntaba con gestos, porque no hablaba por la traqueotomía".

Para ver el video completo del momento del programa, hacé clic aquí.

Fuente: Diario Show