¿Verónica Ojeda se prepara para denunciar a Maradona por violencia de género?

Verónica Ojeda llegó a Argentina en medio de rumores de peleas y violencia que Diego Maradona habría ejercido sobre ella. Tras una semana de silencio, la mamá de Dieguito Fernando habló con Marina Calabró y se refirió a una posible demanda contra el padre de su hijo.

La convivencia entre Maradona y Ojeda en México finalizó entre rumores de separación y peleas. La llegada de Verónica a la Argentina generó que las versiones que indicaban que el exastro del fútbol la maltrató físicamente tomaran más fuerza.

Ojeda evitó realizar comentarios sobre el tema, pero fue Jorge Rial quien aseguró en Intrusos que “Hubo una pelea y hubo violencia". "Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara su brazos”, aseguró el periodista, que recibió información del círculo íntimo de la ex pareja del entrenador de los Dorados de Sinaloa. “Sería bueno que ella mostrara los brazos. Tiene marcas”, enfatizó el conductor.

Consultada por Rial, Ojeda envió un mensaje de WhatsApp diciendo: "Hasta que no hable con mis abogados no puedo contestar si hubo violencia o no. Lo único que voy a decir es que estoy muy triste”.

Este viernes, en un mensaje enviado a Marina Calabró, Ojeda aclaró que por ahora no demandará al padre de su hijo, aunque no negó haber vivido hechos violentos: "Con respecto a la cuestión legal, por ahora no vamos a iniciar formalmente ese camino", dijo.

Además, en un audio enviado a la periodista y panelista de El Diario de Mariana, Verónica dejó claro que no volverá a México cuando el DT regrese al país norteamericano para iniciar una nueva temporada en Dorados de Sinaloa. "Ahora estoy saliendo del cole de Dieguito, gracias a Dios ya la semana que viene comienza las clases. Está todo bien, todo tranquilo, bien encaminado con el tema de la escuela y de sus tratamientos. Eso es lo que nos importa y los dos, tanto Dieguito como yo estamos súper bien", dijo.

En otros mensajes de WhatsApp que le mandó a Calabró, explicó: "Con Diego solo somos los papás de Dieguito Fernando, nada más que eso, y siempre lo aclaré. Nos unirá para toda la vida nuestro hijo. Yo tengo mi vida, él tiene la suya".

Luego, sin nombrarla, se diferencia de Rocío Oliva de manera contundente: "Diego habla con su hijo todos los días. Yo no soy una más de todas las mujeres que pasaron por la vida de Maradona. Soy la madre de uno de sus hijos. Las mujeres pasan rápido en la vida de Diego, las madres quedan siempre".

Las declaraciones de Ojeda llegan luego de que Oliva, de quien Maradona se separó en diciembre, hablara con Jorge Rial en Intrusos para aclarar los rumores de reconciliación con el DT.

"Yo hablé con Diego cuando él estaba en México. No sé si estaba con ella (Verónica) o no. Más tarde me enteré por un tuit que puso Lío Pecoraro que ella se fue porque vio unos mensajes míos. Después yo le pregunté a Diego y él me dijo: 'Sí, lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera y si se quiere enojar…'". "Yo no se lo pregunté, pero Diego siempre aclaró en todos lados que estaba solo", dijo la futbolista al ser consultada sobre su actual vínculo con Diego, a pesar de la demanda millonaria que ella le inició a él donde le reclama la mitad de lo que él ganó en Dubai mientras estuvieron juntos. "Cada tanto hablamos. 'Hola, ¿cómo estás?', y punto", aseguró.

Fuente: Exitoína