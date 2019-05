Verónica Monti reveló que Sergio Denis consumió cocaína antes de su último show

Mientras Sergio Denis lucha por su vida en el Sanatorio Los Arcos, Verónica Monti continúa revelando intimidades de la vida del cantante. Este martes por la tarde se presentó en el piso de Intrusos para aclarar sus desafortunados dichos y dio información desconocida sobre el artista. Dijo que Sergio consumió cocaína antes de su último show en Tucumán.

"Tendría que haber mentido, no me salió. Yo lo charlé con él en su momento de contar su historia. (...) La familia me quiere callar para que no revele sus adicciones", comenzó a decir.

Y luego de manifestar que junto con su abogada va a pedir una mediación con la familia del artista para poder visitarlo, volvió a referirse a las adicciones que terminaron con el cantante al borde de la muerte. "Siempre dije la verdad, se podría haber prevenido", sostuvo.

Por lo que de inmediato, Jorge Rial intervino y la cuestionó firme. "Te fuiste de mambo por hablar de cosas muy personales y fuertes sobre él. A veces uno tiene adicciones que no quiere contar públicamente y que las quiere cuidar. Hay un audio dando vueltas muy fuerte, vos sabés de cuál hablo, el del platito, en el que vos le decís ‘otra vez, otra dosis’, estamos hablando de una adicción, teóricamente, a la cocaína, vamos a decir la verdad, estamos hablando de un platito", aseguró el conductor.

Por lo que Monti concretó: "Puramente cocaína, empezó a los cuarenta, por lo que estuvo treinta años".

Por otro lado, Veronica recordó cómo fue la última charla que tuvo con el músico antes de su show. '''Estoy cansado, tengo más ganas de ir a la cama que hacer el show.' Y ahí me entero lo que había consumido. Cocaína y fármacos psiquiátricos de alta concentración", detalló.

Por último, reconoció que no estuvo a la altura de las circunstancias ya que debió hacer algo para impedir su "quiebre". "Tengo mucha impotencia por no haberlo ayudado. Quiero lo mejor para él, es una persona que me importa", concluyó.

Si tenés problemas con las adicciones, llamá al 141, la línea del SEDRONAR. Está disponible las 24 horas y en todo el país, con un equipo de profesionales que pueden ayudarte.

