Valeria Lynch estaría saliendo con Mariano Martínez

La confirmación de la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes sorprendió al mundo del espectáculo. La noticia estalló hace unos días y fue la propia artista la no negó la situación por la que está pasando.

"Si, estamos separados y es definitivo, por suerte no hay situaciones tensas, no hay nada de eso. No me gusta que se arme algo que, por suerte, no existe", aclaró Lynch al sitio Teleshow.

En el medio de esta situación en el ciclo Intrusos, Marcela Tauro tiró una versión sobre las causas de la crisis. "Me llegan rumores de terceros en discordia de él y de ella también", dijo la periodista.

Jorge Rial nombró a Mariano Martínez, el cantante y guitarrista de Ataque 77, como la persona que estaría acompañando a la cantante en su reciente soltería.

Martíneze es músico y productor discográfico, tiene 48 años y es uno de los fundadores del mítico grupo Ataque 77 junto a Ciro Pertusi.

.

Mariano y Valeria se conocen hace varios años, pero en el año 2017 él participó del nuevo trabajo discográfico de Lynch, que tenía la particularidad de ser un disco de rock. La extraña dama del rock se llamó el trabajo y tuvo la participación de Ricardo Mollo, León Gieco, David Lebón, Los Tipitos, Claudio Tano Marciello y Daniel Ferrón.

.

Fuente: Teleshow