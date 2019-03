Uno por uno, los protagonistas de los 50 años de Woodstock

Históricas figuras como Santana, Robert Plant, John Fogerty y David Crosby, y artistas que alcanzaron su reconocimiento en los últimos años, como The Killers, Miley Cyrus, The Black Keys y Jay-Z destacan en la confirmada grilla de la edición especial del Festival Woodstock, que celebrará los 50 años del mítico encuentro musicial de tres días, que se llevará a cabo los próximos 16, 17 y 18 de agosto, en Watkins Glen, Nueva York.

Así se confirmó en las últimas horas a través del Twitter oficial del festival organizado por su creador Michael Lang, en donde se consignan los alrededor de 80 artistas que desfilarán por el escenario en los tres días conmemorativos.

La grilla cuenta con algunas figuras que fueron parte del encuentro original, como los mencionados Santana, Crosby y Fogerty, además de Dead & Company, que reúne a ex miembros de The Grateful Dead, Canned Heat y Country Joe McDonald.

También habrá legendarios artistas como Robert Plant y The Zombies, contemporáneos del famoso festival, aunque no fueron parte en su momento de la grilla original.

Entre los destacados números actuales, aparece una gran variedad que da la pauta de la variedad estilística que podrá disfrutarse, como el caso de Cyrus, The Killers, Jay-Z, The Black Keys, The Racounters, Chance The Rapper, Imagine Dragons, Greta Van Fleet, Gary Clark Jr., Cage The Elephant, Janelle Monáe y Las Pussy Riots, entre otros.

La celebración por los 50 años de Woodstock se encuentra sumergida en una polémica entre el organizador original y el predio Bethel, en donde se llevó a cabo el encuentro de 1969, por establecerse como el homenaje oficial.

Aunque se anuncian dos festivales paralelos, la confirmación de esta grilla le otorga un mayor crédito al impulsado por su organizador original.

En cuanto al encuentro que se realizaría en Bethel, se anunció semanas atrás la presencia del ex beatle Ringo Starr, Los Doobie Brothers, Arto Guthrie, Edgar Winter y de Santana, a pesar de que esta última figura encabeza ahora una de las fechas del otro festejo.