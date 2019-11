Una mendocina se convirtió en millonaria y ganó una casa en el programa de Susana

Una mujer que vive en San Rafael ganó un millón de pesos y una casa luego de atender un llamado de Susana Giménez.

Cristina es el nombre de la mujer que respondió muy emocionada y repitió varias veces de manera exultante “¡Hola Susana!”.

Al enterarse de que se convirtió en ganadora de un millón de pesos y una casa estilo americana, la mendocina exclamó: “¡No lo puedo creer!, Te veo todos los domingos. Antes de ayer participé, envié varios mensajes".

Cristina le contó a Susana que necesitaba mucho el dinero, y que está sin trabajo. “Me chocaron en la moto hace dos años y desde entonces no he podido trabajar”.

“Te quiero mucho, Susana”, se despidió Cristina, en medio de lágrimas de felicidad.