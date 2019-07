Una ex "Cuestión de Peso" denunció a Andrea Politti: "Nos maltrataba"

Cecilia "Chechu" Rolle realizó declaraciones muy polémicas que dejaron mal parada a la exconducta del reality, Andrea Politti.

"Te voy a contar mi experiencia con Andrea puntualmente. Andrea, cuando nosotras éramos gordas, era divina, una buena conductora, me gustaba cómo salía del paso, y hasta la admiraba. Pero cuando nosotras después adelgazamos, en la segunda temporada, cuando las gordas empezamos a estar más flacas, porque todas nos decimos gordas cariñosamente, cuando empezamos a usar minifaldas, a aparecernos más provocativas, ahí se armó el problema", contó "Chechu" en diálogo con Intrusos.

#ChechuRolle revela todas las internas de "Cuestión de peso" en @intrusos "A #AndreaPolitti nunca le interesó nada del programa. Me molestaba el trato que tenía con nosotros" @AmericaTV pic.twitter.com/6FR6tacCKp — #Intrusos (@Intrusos) July 23, 2019

"Yo y varios de mis compañeros tuvimos serios problemas con Andrea. En su momento, yo trabajaba de coach a la mañana y a la tarde iba al programa. Si ella estaba vestida igual que yo, o se había puesto los mismos colores, me mandaba a cambiarme la ropa. En un momento incluso no estuve en el programa porque ella se había enojado y casi no me operan", siguió con su denuncia.

"Me enteré porque un día me hicieron firmar un contrato: me dijeron que no vaya más y nadie sabía por qué. Un mes después me llama un productor y me dice que Andrea me iba a pedir disculpas", agregó.