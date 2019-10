Baby Etchecopar fue amenazado de muerte cuando fue increpado por un conductor de taxi al finalizar su programa de Radio 10 del día de hoy. Según explico el periodista, el chofer ingresó sin permiso al edificio de la emisora y quiso atacarlo revoleándole su dentadura postiza, pero terminó fallando y golpeando a una de sus productoras.

“El otro día yo estuve hablando de los taxistas K, y este vino y me dijo ‘yo soy taxista K y te voy a matar por fascista hijo de puta’. Lo pasó al policía y se metió de prepo en la radio, pero después se tergiversó todo diciendo que quería matar a alguien para que el Estado lo mantenga, y cuando salió mi productora le tiró su dentadura postiza”, reveló Baby en diálogo con Confrontados (El Nueve).

"Después dijo que su hija trabajó conmigo en el año 2002 en la radio y que yo la maltraté invitándola a dormir a mi casa. Yo no sé si trabajó conmigo o no, pero todos se reían porque yo trabajo con el mismo equipo toda mi vida. Habrá sido un chiste que hice, porque yo en el 2002 tenía a mi mujer y tres cunitas en mi casa en vez de lugar para una locutora”, aseguró el periodista de Radio 10 y A24, negando conocer a la mujer que lo habría increpado a través de las redes sociales.

"No sentí miedo por él ahora, siento miedo por lo que puede llegar a pasar dentro de un mes o dos, cuando hables de algo que no les gusta, y te manden esto", indicó Etchecopar –expreso militante del macrismo- ante la idea de un posible “Ministerio de la Venganza” en caso de un triunfo del kirchnerismo en las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

El conductor radial aseguró que está cansado de que lo traten de “facho”, “gorila” y misógino, y afirmó que nunca tuvo una denuncia por parte de alguna mujer que trabajó con él. “Me entero que en las redes sociales una chica me dijo misógino. Si quieren laburo que vaya a otro lado, yo no la conozco (…) Yo acá no tengo problemas con nadie, excepto con “La Negra” Vernaci, pero por una discusión profesional”, sostuvo en diálogo con Pamela a la tarde (América).

“Esto es un pañuelazo más”, sentenció Baby, muy molesto por los escraches que sufrió previamente por sus dichos contra las mujeres en distintos teatros del país y por su cruce contra Belén Francese y Nazarena Vélez. Tras el escandaloso episodio que sufrió, fue junto a un compañero de programa para radicar su denuncia en la Comisaría Nº 25, y el taxista se encuentra demorado y acusado de violación al domicilio e intimidación pública.

Fuente: Exitoína