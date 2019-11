Un joven denunció a Cristian U por abuso sexual simple

Ángel Cuello, conocido popularmente como Ángel Sesarin, alcanzó cierta notoriedad hace algún tiempo cuando afirmó que había tenido alguna situación íntima con Tyago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba Tucumana". Ahora Cuello denunció en la Justicia a Cristian Urrizaga por abuso sexual simple.

"Fue el viernes pasado en una fiesta de cumpleaños que se realizó en un boliche. Él estaba festejando su cumpleaños. Cuando estábamos en la puerta me decían que él estaba hablando y me apuntaba a mí con el celular. Cuando estábamos por entrar me dijo ‘hola rey, cómo estás’ y me tocó la pera. Ni mis amigos me tocan la cara" , explicó el joven en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo.

"Yo estaba contento porque me había saludado, después le pedí una foto y ahí es donde me abraza tocándome. Después me toco la cola y me preguntó: ¿Eso come bien? Él antes le venía dando like a mis fotos de Instagram. Me shockeó y me quedé al lado de mi amigo. Adentro él se acercó a una de las que estaba en mi grupo y no sé qué le dijo. Cuando estaba bailando me miraba a cada rato. En una de esas me acerco a él, se tocó su miembro y me dijo ‘mirá rey, esto es para vos’. Me suele suceder con gente del ambiente", explicó el joven.

Ángel Sesarin

“Tengo miedo a que me llegue a pasar algo o que en el boliche los amigos de él me quieran pegar. Es un tipo agresivo, violento”, aseguró.

Finalmente agregó: "El sábado, cuando caí, decidí denunciarlo. Estoy cansado de que porque son gente de la tele tienen poder para darte algo a cambio. Me cansé".

Ángel contó que ya había pasado por situaciones similares con famosos: "Te dan algo a cambio de o te ofrecen cosas. Varios famosos me han dicho cosas o que llamo la atención. Yo me siento re acosado. Hace poco estuve participando en un programa en el que me hicieron dar vuelta para ver cómo tenía la cola. No me gusta que se zarpen conmigo. De chico pase cosas feas y por eso no quiero que se zarpen".

Ángel Sesarin

Por último, al preguntarle qué haría si lo tuviera frente a él, expresó: "Le diría que me da asco. Yo antes lo admiraba, lo iba a ver a ‘Combate’. Se me cayó su imagen. Cuando hice un casting (para ese programa) él me decía que tengo facha y hablaba de mi cara. Me pegó fuerte como un chirlo. Me pone mal, era un ídolo", cerró.

En 2016, el ex Gran Hermano quedó envuelto en un escándalo tras una pelea en un boliche, en el que un joven lo denunció por haberlo agredido, provocándole varias fracturas.