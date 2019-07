Un documental revela que el líder de INXS no habría muerto por asfixia durante un juego sexual

Michael Hutchence, cantante del grupo INXS durante 20 años, falleció el 22 de noviembre de 1997 en la habitación 524 del Ritz Carlton Hotel de Sídney tras ahorcarse. La versión más fuerte siempre sostuvo que la asfixia se produjo en medio de un juego sexual, sin embargo, a más de 20 años de su muerte, desde un documental revelan una nueva teoría.

El cineasta Richard Lowenstein, que hizo varios de los videos clip de la famosa banda australiana, acaba de presentar el Mystify: Michael Hutchence, en el que sostiene que el deceso del artista no tuvo nada que ver con una experiencia sexual.

En una entrevista con La Nación, Lowenstein entregó varias precisiones según los testimonios y las pruebas a las que tuvo acceso. "Conocía a Michael muy bien, conocí a sus novias, y además pude acceder a la autopsia. No estoy de acuerdo con la teoría de que se ahorcó por un juego sexual porque entrevisté a muchas de sus compañeras y me confiaron su intimidad. Todas dijeron que le encantaba dar placer y que no había nada de ese tipo de juegos peligrosos y que era un gran amante", expresó.

"Veinte años después, cuando decido hacer la película, llamo a un periodista en Londres que tenía la autopsia. Yo quise buscar la causa de lo que pasó y tuve acceso a la autopsia, y revela que no existió ningún juego sexual, sino un daño en una zona del cerebro", aseguró el realizador.

"Mi conclusión es que fue, en efecto, un suicidio, pero porque tenía el cerebro dañado. Nadie se dio cuenta de ese daño. Michael tendría que haber hecho un tratamiento psicológico con supervisión y medicación. A eso le sumamos que estaba borracho y sin dormir. Además existe una llamada que le hace a Paula Yates veinte minutos antes, en la que le pide ayuda y que esté con él porque se siente solo, y eso no tiene nada que ver con un juego sexual. Además, con la autopsia consulté a un psicólogo experto en Sídney, que fue concluyente respecto de que no existe evidencia de un juego sexual ni nada parecido, sino del daño en el lóbulo frontal a causa del accidente que había sufrido años atrás y que le había hecho perder el sentido del gusto".

