Un actor confesó haber sido pareja de Alberto Migré

La semana pasada, el caso de la supuesta relación clandestina entre el fallecido humorista Emilio Disi con la actriz Iliana Calabró sorprendió a todos captando la atención de los medios.

Pero hubo otro romance que pasó más desapercibido. Se trató de la aparición de quien dice haber sido el novio de Alberto Migré, el legendario escritor televisivo de grandes éxitos de la pantalla chica.

Una de las noticias que había generado polémica en torno a la vida del actor fue la publicación de su biografía.

Cuando salió de la venta en librerías, hubo una demanda de su heredero y continuador de su obra, de la que es dueño de los derechos, el escritor Víctor Agú.

Este fue quien reclamó a la editorial que lanzó el libro sobre Migré, firmado por la periodista Liliana Viola, por "derechos de autor" que se infringen en esa publicación, por lo cual la misma fue retirada de la venta.

De algún modo, el libro al que demandó Agú "sacaba del clóset" a Migré y el testimonio de un actor de las novelas creadas por Migré terminó de salir a la luz esta semana.

El actor se llama Daniel Lemes y es un rostro reconocible para los seguidores de las ficciones del legendario autor. Aseguró, en una entrevista, que estuvo en pareja con Migré durante diez años, desde 1986 hasta 1996.

"Migré en el ámbito social no ocultaba su orientación sexual. Nadie la ignoraba. Alberto tuvo otras parejas antes que yo pero no con hombres abiertamente homosexuales. Yo fui su primera pareja gay", relató Lemes sobre su relación con Migré.

"No soporté la censura del libro de Liliana Viola. Por eso decidí contar mi relación con él, decir mi verdad", afirmó en el programa radial de Franco Torchia, "No se puede vivir del amor", en radio La Once diez.

"A mí me daba pánico decirlo públicamente, hablar de mi sexualidad, a pesar de haberla vivido plenamente. Yo fui la primera pareja gay de Migré. El hubiera querido que se hablara de su sexualidad pero lo frenó su entorno", confesó por primera vez el actor.

"Yo sentía una admiración profunda por él; era una figura avasallante, era un poco chiquilín, jugaba como un nene y era muy tierno. Era al fin y al cabo un chico sufrido. Teníamos una diferencia de 20 años. Era como una desgracia en la familia su sexualidad. Pero era un tema que evitaba, del que hablaba poco", señaló el actor Lemas.

Antes de finalizar con la entrevista opinó: "Migré pasó a saludarme, fue muy fuerte. Para mi no está clara su muerte. Tenía problemas cardíacos, pero yo hubiese pedido una autopsia si hubiese estado en Buenos Aires".

"Me quedaron muchas dudas sobre su muerte", deslizó, planteando dudas sobre la muerte del mítico actor.

Fuente: Primicias Ya