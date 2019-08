Es un hecho: la televisión tendrá a Moria Casán por un año más. Será por la pantalla de América, la misma donde está actualmente. Así, este lunes la conducción del canal, de la mano de su gerenta de programación, Liliana Parodi, le dio el visto bueno a La One para que continúe con su ciclo Incorrectas.

El plantel dirigido por la morocha, y en el cual están figuras como Nora Cárpena, Carolina Papaleo, Micaela Viciconte, Carolina Losada, Silvina Luna, Celina Rucci, Sofía Zámolo, Stefanía Xipolitakis y Natalie Weber, tendrá una nueva temporada en 2020.

El programa le gusta a las autoridades, sin embargo en estos últimos meses estuvo mutando y algunas sillas fueron cambiando de dueños. Una de las despedidas más polémicas del ciclo fue la de Agustina Kämpfer que aseguró que fue a pedido de Eduardo Feinmann, luego de que lo denunciara ante la Justicia por violencia de género.

“Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado y haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de i

Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié”, reveló la periodista.

Además, agregó: “No me arrepiento de haber buscado ayuda ni de haberme defendido. Quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen ‘mejor me callo porque me va a pasar lo que le pasó a Agustina’, porque así esto no termina nunca”.

Sin embargo, desde la productora señalaron que los motivos de los despidos son los cambios que hubo en el programa, que ahora trata más temas de farándula y espectáculos, y no tantos de política y actualidad como los que solía abordar Kämpfer.

Otro de los despidos, también polémico, fue el de Julieta Kemble, que se manejó de una manera similar a la de la pelirroja. “La verdad es que no se qué fue lo que pasó, me fui de vacaciones y cuando volví avisé, pero me dijeron que espere, que espere… hasta que un día me llamó un productor y me dijo que ya no iba a estar más en el programa, que estaba desvinculada, así nomás", relató sobre su despido del canal que comanda Daniel Vila.

Al programa siguiente La One se refirió al tema señalando: "La Kemble estaba hoy diciendo que no sabía por qué la desvincularon. Divina, te amamos Kemble, venite un día acá y que te expliquen por qué te desvincularon. Te fuiste 90 días de vacaciones, no te puedo explicar...".

Casán, desde su rol de conductora, marca tendencia con sus entrevistas políticamente incorrectas, como con la pregunta sexual que le hizo a la vegana que irrumpió en La Rural, o poniendo incómoda a Anbela Ascar. Y con el rating de su lado, hay Moria para rato en América.

