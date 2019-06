Tras ser denunciado por violencia de género, habló el Teto Medina

Marcelo Teto Medina fue denunciado por violencia de género. Pero el conductor hizo su descargo en el ciclo radial El espectador, donde contó su verdad en un escueto audio que le mandó a Pilar Smith.

"Está muy mal el Teto, me dice que no lo puede creer", anunció la periodista al aire. Acto seguido, puso play al audio que recibió por parte de su ex compañero de Indiscreciones: "Es todo mentira, Pili. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa".

La denuncia realizada por su ex pareja, Mónica Fernández, contra el conductor es por "amenazas y violencia de género con uso de armas" y fue realizada el martes último en la Comisaría 42 de Mataderos.