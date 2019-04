Tras la fuerte denuncia contra Nicolás Repetto, habló su hija mayor

Valeria Repetto, su pareja, Hernán Keen, y su papá, Nicolás Repetto, fueron denunciados por violación de domicilio, amenazas y extorsión a los dueños de una fábrica a los que le habían comprado varias ventanas y nunca se las entregaron.

Valeria Repetto y Hernán Keen

El conductor, su hija y su yerno fueron denunciados por Cintia Cordero y Esteban Aschieri, los dueños de DVH Argentina (CO.AL.NO S.A.) Según sostuvo en Todas las Tardes (El Nueve) el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, los empresarios fueron amenazados por los Repetto y Keen el 27 de marzo, cuando fueron hasta la fábrica para exigir el monto de 70 mil pesos, que era una seña que habían dejado.

A esto se le suma la publicación de posteos en Instagram de fotos de la familia de los empresarios y un mensaje de WhatsApp donde se lo escucha decir al conductor: "Voy a tratar de cerrarte la fábrica lo antes posible".

Trascendida la noticia, Valeria y Hernán se defendieron en las redes publicando comprobantes de pagos realizados a pesar de que la empresa les prometió una fecha de entrega que jamás cumplió.

De acuerdo a lo publicado por la hija de Repetto, el 22 de junio de 2018 realizaron un primer pago por el 60% ($173.603) del total, que era $253.603. El 20 de noviembre se hace el segundo pago de $80.000. El monto restante debía pagarse ante de la entrega, que era para la primera semana de diciembre y jamás ocurrió.

El descargo de Valeria Repetto

La hija del conductor también publicó en su cuenta de Instagram la carta documento con fecha del 19 de diciembre de 2018 que le mandó a la fábrica reclamando la entrega. Y la denuncia que realizó en defensa al consumidor de la Municipalidad de Pilar.

La denuncia frente a Defensa al Consumidor cursada por la pareja de valeria repetto

Además de mostrar al público todos los comprobantes y denuncias, Valeria expresó indignada: "Somos gente de laburo, que con muchísimo esfuerzo estamos construyendo nuestra casa. Tenemos frenada la obra hace cinco meses porque no nos entregan las aberturas. No se imaginan la angustia que tenemos por este tema. Cinco meses frenada una obra porque no nos entregan algo que pagamos en tiempo y forma y conseguimos con mucho esfuerzo".

"Estamos viviendo con mis suegros, tenemos dos hijas (más dos perros y un gato), no merecemos esto. El colmo es que los denunciados somos nosotros, el mundo del revés", concluyó.

El descargo de Valeria Repetto a través de su cuenta de Instagram

Hernán Keen, pareja de Valeria Repetto, también denunció a través de su cuenta de Instagram a la empresa de aberturas con la que están en litigio

Vale señalar que Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado de los denunciantes, fue procesado en 2018 por intentar extorsionar junto a su colega (Pablo Brugo) y su defendido (Juan Manuel Ducler) por U$S 20 millones a los empresarios Sebastián y Matías Eskenazi.

Fuente: Exitoína