Araceli González viene denunciando desde un tiempo irregularidades en el proceso de división de bienes tras divorciarse de Adrián Suar. Frente al avance de la actriz, el productor presentó un comunicado en el que detalló lo que firmó y acordó con la actriz. Pero ahí no terminó todo porque Araceli, que viene de atravesar una internación por una extraña bacteria salió con los tapones de punta.

“Hay muchas cosas que aclarar todo es más simple de lo que se cree. A lo largo de estos años, mi prioridad es mi hijo, el siempre estuvo en el medio de situaciones. Tratamos de abordarlo para que crezca bien”, contó sobre cómo intentó proteger a Toto, el hijo que tiene con el gerente de programación de El Trece.

“Cuando surge la separación, surge el conflicto más frío que es el económico. Hay parejas que lo manejan mejor y otras peor. A mi me hubiese encantado manejarlo muy bien, yo lo intenté desde el día uno”, sostuvo Araceli en diálogo con Intrusos. “Nunca vi el valor de Pol-ka, yo iba firmaba y me iba”, aseguró.

“Nunca llegamos a ningún acuerdo, hasta que un día me dijo que cuando un Juez le diga lo que me tiene que pagar, el me pagaba. Entonces fui a la Justicia”, detalló la actriz.

“Qué miente él en que no existe deuda. Sí existe una deuda. Que no miente él: que si hay parte que ya pagó, pero hay que terminar con el convenio”, aclaró.

Araceli luego propinó la frase más fulminante que podría lanzar contra su ex: “A mi me sorprendería que él tenga un acto más amoroso hacia mi”.

Y para rematar, con respecto a la reciente actitud de Suar, la actriz fue terminante: "Yo soy una mujer espontánea, no necesito mandarles un comunicado".