Tras el escándalo de sus padre, los furiosos tuits de Alexander Caniggia

Las fuertes declaraciones de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez resonaron en todo el clan Caniggia. Alexander, uno de los tres hijos de la pareja, se manifestó en Twitter con un fuerte mensaje para su padre ni bien terminó la entrevista en el ciclo de Telefe. "Mi padre es un HDP lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió el joven.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) 26 de agosto de 2019

Como era de esperarse, Alexander continuó con su catarsis a través de Twitter. En esta ocasión, fue a la carga contra Fernando Burlando, el abogado del Pájaro.

"Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la víctima por ser mujer", escribió, furioso.

Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la victima por ser mujer. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) 26 de agosto de 2019

En ese sentido, confesó: "Yo sé lo que viví. Y nadie más lo sabe. Mamá, siempre contigo".

Yo se lo que vivi. Y nadie mas lo sabe mama siempre contigo. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) 26 de agosto de 2019

Pero eso no fue todo. Ante las críticas que generaron los tuits entre sus seguidores, Alex escribió: "Por si piensan que mi padre me mantiene… Las pelotas grandes que tengo me mantienen. Desde los 19 que vine a la Argentina, al Bailando, me mantengo solo. Tengo mi propio programa, en el que ya hice 3 temporadas, y me va muy bien".