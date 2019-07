Tras 15 años en pareja, Jimena Cyrulnik se separó: los motivos

En las últimas horas se conoció que Jimena Cyrulnik y el fotógrafo Lucas Kirby se separaron tras 15 años de relación.

En las últimas publicaciones de Instagram de la modelo nada daba a entender tremendo anuncio. Cyrulnik compartió fotos con su pareja, con sus hijos y de toda la familia festejando el cumpleaños de Calder.

"Decidimos tomarnos un tiempo porque hace 15 años que estamos juntos, trabajamos juntos, tenemos el proyecto de criar a los chicos y también Xyrus, nuestro empresa de trajes de baño. Pero a veces los adultos necesitan darse un espacio, un tiempo y tomamos la decisión en conjunto. El cariño con Lucas está intacto, no hubo peleas, no hay terceros, no hay nada malo. Lo que hay son 15 años de convivencia y tres años de trabajar juntos todos los días. Entonces, llegamos al acuerdo de que necesitamos un tiempo para ver qué pasa", dijo Jimena al portal Ciudad.

Consultada por la posibilidad de una reconciliación, Cyrulnik reflexionó: "Nada es irreversible en la vida, solo la muerte. Todo puede pasar. Pero hoy estamos convencidos de que esto es lo mejor para nosotros y para la familia que vamos a seguir siendo siempre. Una familia, estemos juntos o separados".