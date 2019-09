Trágica muerte de Mya-Lecia Naylor: la autopsia reveló que la joven se suicidó

La actriz de la cadena infantil de la BBC, Mya-Lecia Naylor, murió a los 16 años por suicidio, según confirmó este lunes el informe publicado por el forense.

La adolescente se quitó la vida el pasado siete de abril en una carpa anexa a su casa, ubicada en South Norwood, Reino Unido. Su madre, Zenna Beggs, fue quien la encontró inconsciente y sin pulso. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la joven actriz sufría un paro cardíaco y la trasladaron al hospital Croydon University, donde falleció poco después.

Ahora la autopsia confirmó que la protagonista de series como Millie Inbetween y Almost Never se quitó la vida ahorcándose. Un acto que los padres aún no consiguen comprender.

"De verdad creo que ella no quería hacerlo", dijo el padre de Mya-Lecia, Martin Naylor, al Tribunal Forense del Sur de Londres. "No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", añadió.

Fuente: Teleshow