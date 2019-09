Todas las fotos de Mónica Farro y su pareja al desnudo que fueron censuradas en Instagram

"Lamento tanta gente al pedo sin vida que denuncia mis fotos y las bajan de 'insta', la verdad me dan pena, vivan y dejen vivir y si no les gusta no me sigan esto es de uno mismo al que no le guste que se joda", descargó a través de su cuenta en Instagram la vedette Mónica Farro, enojada tras la eliminación de una serie de fotos hot de su luna de miel junto a su pareja, el personal trainer Leandro Herrera.

Las imágenes fueron tomadas en un complejo hotelero de Punta del Este. Las postales incluyeron emojis para cubrir las zonas genitales de la pareja, pero no evidentemente no fue suficiente ya que las fotos fueron eliminadas de la popular red social.

Leandro Herrera y Mónica Farro

