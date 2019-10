Telefe decidió cancelar "Peligro sin codificar": los motivos

Tras alcanzar los 10 programas pautados previamente, al equipo de Peligro sin codificar se le anunció que el ciclo humorístico no continuará en la pantalla de Telefe.

Diego Korol y el staff de humoristas no se podrán siquiera despedirse del público, debido a que el programa emitido el sábado pasado fue considerado el último por parte del canal.

Según publicó el sitio La Nación, la noticia sorprendió también a Kuarzo, la productora encargada de la realización del ciclo, debido a que puertas adentro tenían la esperanza de que el programa se mantuviera en en pantalla hasta diciembre.

Fue una temporada corta e intensa. Gracias a ustedes por el aguante de siempre ️ 11 Años #PeligroSinCodificar Nos encontraremos en algún lugar ! Gracias @telefe y @CanalNetAr, producción y equipo técnico. Los abrazamos a todos. pic.twitter.com/vWX85OO1dc — Sin Codificar (@SinCodificarTV) 30 de octubre de 2019

"A nosotros nadie en ningún momento nos dijo ‘el rating no nos conforma’. De hecho, el programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’", declaró Korol a Teleshow.

"Está bien, son decisiones de los canales, es la manera de laburar. Nosotros arrancamos para hacer tres programas, creo que arrancamos para hacer un verano, ocho programas, y terminamos estando once años. Es como dicen los jugadores, no preguntamos cuando nos ponen, no preguntamos cuando nos sacan", agregó, quitándole dramatismo a la situación.

Recordemos que Sin Codificar comenzó en 2008 como un programa que seguía los resultados del fútbol argentino en América, y rápidamente viró al humor, convirtiéndose en un clásico de en los fines de semana.