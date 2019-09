Oscar Martínez viajó hace unos días a España para participar del lanzamiento de Vivir dos veces, la película que el actor filmó en ese país a finales del año pasado. El film dirigido por María Ripoll está protagonizado por el prestigioso actor, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López y Aina Clotet.

La película se estrenó el viernes pasado y Oscar viajó junto a su mujer, Marina Boresztein, para participar de la promoción y del lanzamiento del filme, pero un sorpresivo tema de salud empañó en parte el viaje. Noticias llegadas desde España daban cuenta que Martínez había tenido un episodio médico y que había sido internado de urgencia.

Teleshow se puso en contacto con el actor para saber la verdad, ya que las noticias que llegaban desde la madre patria eran alarmantes. Oscar respondió rápidamente a la consulta y contó el mal momento que vivió. "Estoy bien. Pero me pegué un susto bárbaro… Estuve dos días internado por una crisis de vértigo severa. Se produjo por un virus o una inflamación del oído interno. Pero ya está superada. La verdad es que no quiero llevar alarma a la gente que me quiere en Argentina, pero fue un momento espantoso", explicó.

Oscar Martínez ya está repuesto del mal momento vivido, pero reconoce que nunca había pasado por una situación semejante. "Es una experiencia horrible, fue lo peor que me pasó en la vida. Tengo una salud impecable y jamás estuve internado, ni viaje en ambulancias. Esta es la primera vez", recordó el actor, ya absolutamente recuperado y en su casa.

Oscar Martínez

Al ser consultado por cual fue el diagnóstico de los médicos, Martínez contó: "Esto que tuve se llama vértigo central o periférico. En mi caso fue periférico. Si hubiera sido central, habría sido más grave ya que eso hubiera sido un accidente cerebro vascular (ACV). Si es periférico puede ser provocado por la cervical, que alteró los otolitos del oído interno. Es espantoso, te gira todo el campo visual a una velocidad tremenda, como si fuera un carrusel".

El prestigioso artista le bajó los decibles a la situación vivida y aprovechó para aclarar y llevar tranquilidad a los suyos. "Ya pasó, estoy bien, me pegué un susto bárbaro. En el momento si bien era escasa la lucidez que podía tener, me dije 'te estas muriendo, esto es un ACV'. El episodio fue así, baje al baño en un restaurant y me agarró esto y me caí al piso, no podía ni subir al salón, estaba mi mujer (Marina Borensztein) con un matrimonio amigo. Subí las escaleras como pude, parecía más muerto que vivo. Ahora ya está todo bien, ya pasó por suerte".

Para cerrar el tema, Martínez explicó lo rápido que fue diagnosticado en el nosocomio al cual fue trasladado de urgencia. "Ni bien llegué al hospital desestimaron hacerme una resonancia magnética. Los síntomas eran espantosos, pero los médicos enseguida me dijeron que no era algo de gravedad, y me explicaron lo del vértigo periférico", relató.

El actor seguirá unos días en España en donde es una figura muy conocido por sus trabajos cinematográficos y por haber hecho una exitosa temporada teatral con ART, la comedia de Yazmina Reza, que protagonizó junto a Ricardo Darín y Germán Palacios y con la cual recorrió todo el país con un rotundo suceso de público y crítica.

Fuente: Adrián Pallares para Teleshow