Super Bowl 2020: Jennifer Lopez y Shakira animarán el show del medio tiempo

Después de algunos rumores que circularon hace unas semanas, finalmente llegó la confirmación: Jennifer Lopez y Shakira son las artistas elegidas para animar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo por el que se paraliza Estados Unidos.

Las propias estrellas de la música fueron las encargadas de brindar el anuncio, y lo hicieron a través de las redes. En primera instancia, Shakira publicó una imagen promocional de J-LO con la frase "Prepárense 02.02.20.". En simultáneo, Lopez escribió lo mismo en su cuenta de Twitter, con una foto de su colega. "Esto está pasando", añadió la cantante de "Waiting for Tonight".

La foto de ambas, juntas, con un look a puro negro y dorado, no se hizo esperar. "Vamos a prender fuego al mundo", anunciaron. "No se consigue algo más enorme que esto, estoy muy emocionada", remarcó la cantante colombiana.

Además de comunicarse la noticia en Twitter e Instagram, en el Hard Rock Stadium de Miami también se dieron los nombres de las estrellas que brindarán un show que, como ellas mismas prometen, será explosivo y que sucederá a la gira It's My Party, de J-LO.

Asimismo, el Super Bowl se llevará a cabo el 2 de febrero, cuando Shakira cumpla 43 años. Lopez, de 50, manifestaba hace unos días sus ganas de ingresar a la lista de los convocados por la NFL para animar a la audiencia. "Es algo que hablamos por años, sería muy lindo, no puedo decir que no amaría hacerlo", le expresaba a los conductores Kelly Rippa y Ryan Seacrest al promocionar Estafadoras de Wall Street (Hustlers). La actuación de Jennifer en el film de Lorene Scafaria suena fuerte para las predicciones de los Oscar 2020, y las excelentes críticas, de momento, parecen garantizarle una nominación en la categoría secundaria.

Por otro lado, Lopez fue noticia esta semana porque recreó en el desfile de Versace en Milán su icónico look de los Grammy 2000, al cerrar el evento con una versión del famoso vestido que motivó la creación de Google Images. "No pensé que era tan jugado, estaba más feliz por estar ahí que no pensé mucho en el vestido, simplemente estaba contenta de tener algo para usar. Fue un gran momento para mi carrera", reveló la artista sobre el "Jungle Print Dress".

En cuanto a los shows del medio tiempo del Super Bowl, éstos se someten siempre a un gran escrutinio. El último, comandado por el frontman de Maroon 5, Adam Levine, con las intervenciones de Travis Scott y Big Boi, fue puesto bajo la lupa por la decisión del músico de cantar semi desnudo en el escenario.

El gesto fue calificado de "machista", dado que cuando Janet Jackson accidentalmente dejó su seno al descubierto por un error de vestuario, debió enfrentar críticas muchísimos más agresivas que la forzaron a un momentáneo retiro de la música. Su partenaire esa noche, Justin Timberlake, quien le removió la prenda, recibió otro trato: fue invitado a cantar solo en el Super Bowl 2018 con pésimos resultados y un olvidable homenaje a Prince.

