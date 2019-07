Stefy Xipolitakis: "Vicky le descubrió fotos de hombres desnudos a su marido"

Tras la denuncia de Vicky Xipolitakis a Javier Naselli por violencia de género, su hermana Stefy hizo una fuerte revelación.

Mientras trataban el escándalo en "Incorrectas", Moria Casán arrojó: "De él (Naselli) lo que más decía que eso (la relación con Vicky) era una pantalla".

Por lo que la panelista dijo: "No sé si Vicky me va a matar por esto y tampoco sé si lo puedo decir, pero ella le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular".

Luego, Stefy agregó: "No sé de su sexualidad ni tampoco me interesa, pero si es gay espero que salga del clóset porque le va a hacer bien a él. Si no lo es espero que trate mejor a las personas que nos rodean porque son todos seres humanos".

Por su parte, Sofía Zámolo, sorprendida por el comentario de su compañera, señaló: "Pensá que estás hablando del papá de tu sobrino".