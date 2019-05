Special: una amable comedia sobre autoengaños y discapacidad

En 2015 Ryan O'Connell lanzó su notable libro autobiográfico Special: and other lies we tell ourselves, que pocos años después adaptó para televisión en una serie disponible en Netflix que él mismo se encargó de escribir, protagonizar y producir. El joven autor tiene parálisis cerebral, y ha logrado concebir una comedia que da en la tecla justa con un humor que reparte dosis de ironía y encanto.

Ryan Hayes (Ryan O'Connell) mantiene con su madre Karen (Jessica Hecht) una relación de larga codependencia, a la vez que intenta abrirse paso en el mercado laboral e insertarse en un mundo vincular y sexual. Ryan es capaz de bromear sobre su discapacidad en aplicaciones de encuentros gay tan descarnadas como Grindr, y encuentra en una compañera de trabajo con sobrepeso (Punam Patel) su mejor aliada.

Ryan O'Connell y Jessica Hecht interpretan a madre e hijo que atraviesan una simbiótica relación de codependencia

Ideal para maratonear de una sentada, esta sitcom de ocho episodios de quince minutos cada uno, logra una asombrosa concisión narrativa. La identidad sexual y la discapacidad del protagonista, rápidamente se ensamblan con la red de autoengaños en la que se refugian todos los personajes de esta historia, para sobrellevar sus cargas íntimas y sociales con más ligereza. A medida que avanzan los capítulos, Special apuesta a la honestidad total como único vehículo para una noble existencia. Sus criaturas han tenido que hacerse fuertes en un universo hostil y discriminatorio, pero a su vez son vulnerables a los dictámenes de una sociedad cuyo éxito se mide en likes en las redes sociales.

En un principio, la serie estuvo pensada con entregas de media hora cada una. Si bien el recorte queda un tanto en evidencia con personajes que no alcanzan a adquirir profundidad, como el de la jefa déspota (Marla Mindelle) del sitio web de notas confesionales para el que trabaja Ryan, los ejes medulares de la narración están logrados, y la propuesta coquetea astutamente con todos los tips de la comedia indie, incluyendo divertidas referencias al mundo del pop y el cine. Un exponente que conmueve y entretiene dignamente, sin necesidad de empaquetar todos sus conflictos en forzadas cajitas felices.

Special / Estados Unidos / 2019 / Dirección: Anna Dokoza / Con: Ryan O'Connell, Jessica Hecht, Punam Patel, Marla Mindelle, Patrick Fabian, Augustus Prew.