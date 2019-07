Sorpresa: el romance secreto entre Mariano Martínez y Geraldine Neumann

Geraldine Neumann confesó en Pampita online, el ciclo que conduce la modelo por Net TV, que fue pareja de Mariano Martínez cuando eran adolescentes.

Geraldine tenía 16 años y estaba comenzando su camino en el medio al igual que su hermana Nicole, que ya posaba en las tapas de las revistas. Mariano, en cambio, tenía 21 años y ya se había convertido en todo un galán, de hecho era parte del elenco de Campeones de la vida (1999).

"Salí con él cuando era chica. Un tiempo... Buena onda, ¡salimos cinco meses y yo moría! Fue divertido. Conoció a mi familia, todo rebien", reveló Geraldine.

"No sufrí, quedé con buena onda. No somos amigos, pero hoy si nos encontramos nos saludamos", contó la panelista y recordó que luego de terminar el affaire el actor volvió con su ex: Pamela Rodríguez.