Sofía "Jujuy" Jiménez y Franco Masini, a los besos en un boliche

Después de un intenso, aunque breve -solo estuvieron 6 meses- romance con Candelaria Tinelli que terminó a fines de 2017, Franco Masini no volvió a tener una pareja estable pese al desmedido arrastre que tiene gracias a su belleza y simpatía. “Soy muy sensible, así que cualquiera sea la relación –desde una amistad hasta un noviazgo–, me cuesta. Creo que todas las personas que pasan por la vida de uno dejan algo”, declaró el año pasado al recordar su noviazgo con la chica de los mil tatuajes.

Por su parte, Sofía “Jujuy” Jiménez, también está soltera desde que se separó “en buenos términos” de Guillermo “Pelado” López tras 5 años de relación. La elaboración de esa pérdida le costó bastante a la modelo y pasó tiempo hablando sobre los motivos de su ruptura con el conductor. "La vida de a dos tiene otro sentido, estuve mucho tiempo en pareja y es una forma de estar que me gusta. Estoy más firme y abierta a conocer gente y que llegue un nuevo amor", reconoció semanas atrás admitiendo sus deseos de volver a enamorarse.

Según consigna la revista Caras, estas dos bellezas de la farándula vernácula se encontraron en el boliche Tequila y de inmediato hubo conexión. Los testigos aseguran que la modelo y el actor no tuvieron reparos a la hora de besarse y mimarse dentro del local bailable. Ella tiene 28, él 24, sin embargo, esta ínfima diferencia de edad no impidió que le dieran una oportunidad al amor.

Fuente: papparazi.com.ar