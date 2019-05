Sofía "Jujuy" Jiménez habló de su relación con Juan Martín del Potro

"Si Juan Martín del Potro me invitara a salir, aceptaría", comentaba allá por 2018 Sofía Jujuy Jiménez a Teleshow sobre los rumores de romance con el tenista tandilense.

En ese momento, la modelo y el deportista no lograron coincidir sus agendas ya que ella viajó a Villa Carlos Paz para hacer temporada teatral y él debió cumplir con sus compromisos laborales.

Sin embargo, la semana pasada del Potro la invitó a que vea desde la platea el partido que disputó contra Novak Djokovic por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

A pesar de que perdió el partido, la modelo celebró la invitación que recibió ya que nunca había viajado a Europa. "Me encantó. Estuvo buenísimo", dijo Sofía en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

"No soy fanática del tenis", dijo en referencia a la relación que mantiene con el deportista y agregó: "Estuve haciéndole el aguante. Bancando a morir".

Con respecto al vínculo que la une con Del Potro, Jiménez no aclaró que no se trata de un noviazgo y que tampoco le quiere poner un rótulo. "Desde que nos conocimos hubo buena onda. Yo después me fui a Carlos Paz y él con sus viajes. Entonces, todo estaba medio ahí. Ahora me invitó y fui", explicó.

"La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo, disfruté muchísimo de verlos romper esas canchas, pero no sé qué pasará", agregó.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones que Jimena Barón -ex novia de del Potro– había hecho sobre el tenista al asegurar que él era "cuidadoso" con el dinero: "Tengo buenas cosas para decir. Se nota que es buena gente, súper generoso y no diría que es un tacaño".