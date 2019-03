Sin filtro: Santiago Bal le confesó a Carmen Barbieri por qué la engañó

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron en el piso de Intrusos para hablar sobre la obra teatral Nuevamente juntos, pero, la charla derivó en cuestiones íntimas de la ex pareja y el intérprete terminó por confesar el motivo de su affaire con Ayelén Paleo.

Todo comenzó cuando Santiago comenzó a hablar del fracaso de su matrimonio con Silvia Pérez.

"No fue una buena esposa. Y yo fui un esposo enfermo. Al año de que naciera Julieta, me enfermé por primera vez y tuve una enfermedad muy seria. Ella no se portó bien... Carmen hay una sola", sentenció Santiago, comparando a Pérez con la mamá de Federico Bal.

En ese momento, Jorge Rial intervino acertadamente y le disparó al hombre la pregunta del millón: "Y boludo, ¿por qué hiciste lo que hiciste con ella?" -señalando a Carmen-. A lo que Bal respondió: "Por qué, ¿qué?".

Ante lo que parecía una "confusión" del capocómico, Carmen intervino abruptamente: "¿'Por qué me engañaste? ¡Sordo! Es sordo cuando quiere".

Y la respuesta de Santiago fue mortal: "Porque la pendeja era una fenómena. Mirá que fácil", tiró sin filtro el actor.

Fuente: Primicias Ya