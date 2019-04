Silvina Escudero detonó las redes con un rotundo hilo dental

Silvina Escudero pasó el último fin de semana disfrutando del sol antes de volver a ingresar a la vorágine característica del Bailando, certamen al cual volverá luego de sus participaciones en las ediciones del año 2010, 2011 y como reemplazo en el 2012, y tras haber ganado la competición de El musical de tus sueños, realizada también en Showmatch, en una recordada final contra Ricardo Fort en 2009.

Sabiendo que a partir de ahora, con el comienzo de las galas y los ensayos, el tiempo de descanso será poco, la bailarina se tiró en el prado de su jardín junto a sus amadas mascotas para ganar color en su piel, luciendo un tremendo hilo dental que dejó expuesta casi toda su cola.

“Siempre sale el sol”, escribió la morocha en Instagram. En esa red social, el posteo logró miles de me gusta en poco tiempo y generó el elogio de muchas personas hacia la figura de Escudero. Barby Silenzi, por ejemplo, le dijo que “no puede más de potra”, mientras que Miriam Lanzoni exclamó: “¡¡¡Ay me vuelvo loca!!!”.

Un día atrás, Silvina también había mostrado parte de sus glúteos pero a través del recurso de las transparencias, también utilizado en las últimas semanas por otras figuras de la farándula, como Victoria Xipolitakis cuando mostró su nuevo look, o Wanda Nara en Italia para innovar en las imágenes que difunde en su cuenta de Instagram. Escudero asisitió un evento en el Palacio Sans Souci, donde posó de espaldas frente a una baranda para lucir un elegante vestido celeste.

En la edición 2019 de la competición conducida por Marcelo Tinelli, la morocha bailará junto a Johny Lazarte y su coach será Rodrigo Vallejos. En las ediciones anteriores llegó hasta la semifinal (2010) y al año siguiente hasta el ritmo nº 20, el del “cuarto giratorio”. Los últimos meses televisivos de Silvina fueron como “vayaina” invitada de Moria Casán en Incorrectas donde cubrió la temporada teatral de Villa Carlos Paz, y como panelista de Los Especialistas del Show, el magazine que produjo Laflia y fue emitido por la pantalla de El Trece con la conducción de Mery del Cerro y Marcelo Polino.

Fuente: Exitoína