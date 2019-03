Sebastián Ortega, destacado como uno de los mejores creativos del mundo

"La verdad es que es una sorpresa. Me enteré a través de un amigo que trabaja en Netflix, que me mandó la foto del artículo que acababan de colgar en los pasillos de la empresa en Los Angeles", le contó Sebastián Ortega a LA NACION. "Fue muy lindo, lo siento como un reconocimiento no solo hacia mí y mi equipo, sino hacia todos los profesionales con los que uno tiene la posibilidad de trabajar como Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, Luis Ortega, Mariano Ardanaz y Alejandro Ciancio entre muchos".

El creador de Underground Contenidos fue reconocido gracias a dos ficciones: El Marginal y Un Gallo para Esculapio. A pesar de que el artículo solo lo nombra a él, aseguró que esta distinción es el resultado de un largo proceso en la televisión nacional. "Creo que este es un reconocimiento para la industria argentina, porque somos muchos los que hacemos que estos programas se transformen en realidad y trabajamos para que la gente pueda verlos en todos lados, gracias a plataformas como Netflix, TNT y Cablevisión Flow que tienen esta llegada a todo el mundo", enfatizó.

​"En el caso de El Marginal creo que Netflix fue un antes y un después para esta productora, porque a través de la plataforma pudimos hacer que todos conozcan nuestros productos. También se pudo demostrar lo que se hace en Argentina, el calibre de los actores de acá, de los directores y de toda la gente con la que nos toca compartir cada uno de estos proyectos ya sea en cine o en televisión", aseguró.

Fuente: La Nación

