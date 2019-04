Se terminó el misterio: Sol Pérez presentó a su nuevo novio

Sol Pérez acaba de bajarse de la gira por el Interior de Nuevamente Juntos, la obra de Carmen Barbieri, por razones sentimentales: quiere preservar un noviazgo incipiente. El cual podría correr riesgo en caso de que ella debiera asuntarse todas las semanas, y por varios días, de Buenos Aires.

Pero, quién es este joven. Poco se sabía hasta ayer, cuando Sol le pidió que la acompañe a Gossip, el programa que conduce en KZO. Y entonces el muchacho no solo dio la cara, sino que también tomó el micrófono y dijo algunas palabras. "Somos unos excelentes compañeros de vida", fue su definición sobre la relación con la modelo, quien reveló: "¡Me lo levanté yo!".

Se trata de Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas y es profesor de equitación. Se conocieron en una disco. "Yo lo miraba, lo miraba, lo miraba… yo fui al baño, él salió del suyo. '¡Hola!', me dice. 'Hola'". Y así comenzó todo.

Hoy duermen juntos seis noches por semana. Casi una convivencia. Y aunque es todo un caballero, a veces no repara en ciertos detalles. "¡Hoy hizo todo mal! Le pedí un café, no me lo trajo. Le pedí un alfajor, ¡lo perdió!". Pero quizás, a la par de sus descuidos también se encuentren las exigencias de su novia, quien lo obliga a asistir al gimnasio regularmente.

"Igual, no estamos juntos: somos buenos amigos. Él se enoja porque yo digo todas estas cosas. Esto es para pelea…", lamentó entre risas la ex Bailando, quien en todo momento evitó la calificación de noviazgo. "¡No es mi novio!", advirtió una y otra vez.