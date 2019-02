Se separó Julieta Prandi

Julieta Prandi se separó del empresario gastronómico Claudio Contardi, según informó el equipo de Chismoses (Net TV). Estaba hace más diez años con él y casada hace ocho. Ambos tienen dos hijos en común, Mateo y Rocco

La actriz, modelo y conductora de 37 años ha tenido varios idas y vueltas con Claudio, a quien conoce desde muy chica. Al parecer, este desenlace es el punto culmine de una profunda crisis en la relación. El rumor se escuchó durante todo el verano, en especial por el cierre del restaurante del cual son dueños en Pinamar.

“No nos elegimos más como pareja, nada más. No daré notas porque priorizo a mis hijos”, comunicó Prandi vía WhatsApp, dejando en claro que no hubo infidelidades ni terceros, y que buscan cuidar a sus hijos.

Fuente: Exitoína