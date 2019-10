Se ratificó la denuncia por abuso sexual contra Fabián Gianola

Uno de los testigos de la denuncia que Viviana Aguirre hizo contra Fabián Gianola por abuso sexual rompió el silencio y confirmó los dichos de la conductora sobre el actor, a quien definió como "abusador y pervertido".

"Estando entre el operador y Fabián, justo estaba enfocando a la co-conductora y de la nada veo un reflejo. Cuando giro la cabeza veo como Fabián le mete la mano en la cola a Viviana. No solamente se la tocó, le metió la mano adentro y fue una situación muy incómoda para todos", relató Agustín Villavicencio, quien manejaba las redes sociales del programa.

Además, Agustín aclaró que esta no fue la única situación de abuso que pasó la conductora: "En otro momento la besó. Viviana le corría la cara. En el cuello. Él siempre se le tiraba encima. Lo de la cola fue la gota que rebalsó el vaso".

"A mi Viviana me había pedido que siga yendo al programa para que cuide mi lugar y porque había entrevistas pactadas, pero no te sentís bien luego de esa situación. Yo me sentía un hipócrita. Había programas a los que iba y otros no, hasta que dejé de ir. No está buena la situación. Fueron varios episodios", indicó el testigo en El show del espectáculo.

Al ser consultado sobre qué haría si se cruza cara a cara con Gianola, no pudo ocultar su bronca: "En este momento lo cago a trompadas porque no puede tratar así a las mujeres. No es solamente Viviana: hay un montón que pasaron lo mismo que ella".