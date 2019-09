¡Se pudrió todo! Mirá lo que decidió hacer Barby Franco después de que Burlando le cancele la boda

Fernando Burlando y Barby Franco están juntos hace 5 años. La pareja ya se casó en Las Vegas pero el abogado le prometió a la modelo que también lo harían en el país.

Este año parecía que llegaba el evento, el mediático letrado hizo toda una puesta en escena para pedirle matrimonio a su novia pero se arrepintió.

Cuando comenzó a circular la noticia, Barby se mostró disgustada. Primero, ante una publicación que se preguntaba cuántas veces el abogado iba a cancelar la boda, Barby respondió: "Ya cansa!".

Y, luego, anunció desde las redes: "Ya me había comprado el vestido, ¡qué pena! Me casaré con la vida misma". Y en estas horas, agregó otro contundente mensaje: "Humilladísima!!".

Ya me había comprado el vestido!! Que pena !! Me casare con la vida misma !! https://t.co/PqLbZKA52B — Barby Franco (@barbyfranco21) September 22, 2019

Humilladisima !! — Barby Franco (@barbyfranco21) September 23, 2019

Burlando explicó que canceló el enlace porque hubo un comentario de su novia en las redes que no le gustó nada. "Hizo unos comentarios poco felices en los medios. Barby expone mucho nuestra vida en los medios y cuando ya son temas laborales, sí. Pero no lo digo mal. Ella tiene su autonomía y puede pensar lo que quiera, es lo más sano opinar libremente, pero hizo un comentario que me disgustó mucho y me enojé”, reveló el letrado en Almorzando con Mirtha Legrand, El Trece.

Pero aquí no terminó todo. La mediática modelo indicó en su cuenta de Instagram que sorteará su vestido entre sus fans. “¡Ya que no me caso, voy a sortear mi vestido de novia!, ¡estén atentos/as!”, reveló Barby.