Se conoció el resultado de ADN de Gerardo Romano y su supuesta hija

En febrero de 2018 Liliana Patricia Pérez presentó una demanda de paternidad contra Gerardo Romano. La mujer se presentó en los medios y explicó que tres años antes había ido a buscar al actor a su casa para entregarle una carta y explicarle la situación.

"Se rió y me dijo 'ah, sí, bueno, está bien'", relató en su momento la mujer. Días más tarde, el actor dio su versión sobre aquel encuentro. "Hace un tiempo una señora me tocó el timbre de mi casa, bajé y me dijo 'acá te dejo esta carta hay fotos adentro. "Le pregunté '¿que es esto?' y me dice 'Yo soy tu hija'. Me quedé boquiabierto y no me pareció muy congruente los indicios que había alrededor de sus dichos. En ese momento me dijo algo que no me gustó: 'Yo no quiero ir a los medios', eso me sonó como una amenaza".

Después de escuchar la historia de Pérez, Romano aceptó realizarse un examen que determinara si es el padre. "Me voy a ser el ADN, si llega a ser mi hija la voy a reconocer", afirmó en ese entonces.

Un año y medio después, se conoció el resultado de los análisis -que mostraron en Nosotros a la mañana– que determinaron que el actor no es el padre biológico de la mujer que lo demandó.

"Basados en el análisis de los resultados obtenidos, el Sr Romano Larroca, José Gerardo (padre alegado) queda excluído del vínculo biológico como padre con respecto a Pérez, Liliana Patricia (Titular)", indica la conclusión del estudio que se realizó en conjunto entre la Fundación Favaloro y PRICA (Primer Centro Argentino de Inmunogenética).