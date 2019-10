Se acabó el amor: Viviana Canosa se separó de Alejandro Borensztein

A pesar de que Viviana Canosa logró sortear una fuerte crisis de pareja en 2018, este viernes Pilar Smith confirmó la separación de la periodista de Alejandro Borensztein. La información se dio a conocer en el programa El espectador (CNN Radio).

Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

“Sí, me separé hace tres meses del papá de mi hija. Lo sabe el colegio, lo saben nuestras familias obviamente. Todo en muy buenos términos, intentamos después del divorcio un año y medio más y no pudimos. No se pudo. Está todo bien, todo hablado”, aclaró Canosa en diálogo con Teleshow.

“Lo bueno es que se enteran tres meses después, así que yo ya no estoy estresada. Eso es lo único que tengo para decir, no voy a decir nada más. Estoy muy tranquila, concentrada en mi casa, con mi hija y, por suerte, con mi trabajo”, agregó la conductora.