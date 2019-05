Screpante contó el delicado motivo por el que se separó del Pocho Lavezzi

Yanina Screpante reveló los verdaderos motivos por los que se separó de Ezequiel "El Pocho" Lavezzi.

De visita al programa Incorrectas, la modelo y empresaria aseguró que "él quería tener hijos" y ella no. Silvina Luna le preguntó si se había arrepentido de eso, pero Screpante se mostró decidida. "No, no me arrepiento. No me siento preparada para ser madre, todavía".

"Además, imaginate separarte y quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener nunca hijos, me encantaría, pero estaba en China, con otro idioma. Me imaginaba embarazada en China… y era como...”, expresó. Luego bromeó: "Tampoco me sentía preparada mentalmente, ¡yo tengo quince!”.