Santiago Bal tuvo un accidente doméstico: los detalles de su salud

El periodista de Crónica TV, Leo Arias, informó que Santiago Bal tuvo una caída dentro de su casa.

Según esa versión, el actor de 83 años se golpeó y no se pudo levantar, y Federico Bal, su hijo, tuvo que cancelar un ensayo del Súper Bailando y un móvil que tenía agendado en otro programa para ir a asistir a su padre.

Bal padece un enfisema pulmonar obstructivo crónico, hecho que lo llevó a retirarse recientemente de los escenarios.

“Santiago está bastante deteriorado, tiene muchos dolores y cuando le dijimos que tome aceite de cannabis no quiso saber nada, porque tiene mente de persona grande y muy estructurada, directamente nos sacó corriendo. Por eso no sabe nada cuando se lo damos. Le hacen masajes con el aceite y por suerte está mejor de los dolores. Camina lo poco que puede apoyándose en un andador canadiense, ya que se niega a usar silla de ruedas y no puede caminar solo porque los dolores insoportables que sufre”, detalló Carmen Baribieri en Agarrate Catalina (AM 1110).

A su vez, en diálogo con Intrusos, la capocómica afirmó sobre Santiago Bal: "Aún estando muriéndose, ve la vida con esperanza".