Sandra Borghi respondió a las fulminantes críticas de sus colegas

Además de su rol periodístico en Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece que conduce el Pollo Álvarez, hace años que Sandra Borghi se destaca como movilera en la radio. Y así mismo lo cree ella misma, ya que se calificó como "la mejor".

En una extensa entrevista que la co-conductora de Nosotros a la mañana (El Trece) le brindó al diario La Nación, afirmó que es la mejor de todo el periodismo al momento de encabezar un móvil y una cobertura en la vía pública. “Sé que soy la mejor, soy imbatible en la calle, no se me escapa nada. Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor. Sé que todo lo puedo cubrir, sé que nada me va a dar miedo, que voy a encontrar el testimonio, que voy a ir hasta el final”, expresó, generando una polémica con varios de sus colegas.

No obstante, Sandra encontró una inesperada aliada: Moria Casán. "Borgui. Thanks pot nombrarme #Aguante. Te dicen que mentís? Averiguá la ética de los que te denostan y tu supuesta mentira sea la sinceridad mas absoluta que algunos llaman SINCERICIDIO #PARFAVAR. No alcanzan los 74 metros de papel higiénico para limpiar todas las cagadas que se mandan? Tal vez no se me parece! ja! dijera MATEYKO #Relax y congratulation por nota en LA NACION. No todo el mundo la consigue", señaló la diva desde su cuenta de Twitter.

"Gracias @Moria_Casan !!! Listo, Me banco LA ONE ... Ahora sí", agradeció Borghi antes de disparar contra los periodistas que la criticaron. "Gracias por tantos mensajes lindos. Y qué paradoja que los que dicen tener código terminaron hablando mal de mí y se perdieron de hablar bien de ellos mismos. A veces la oportunidad esta en uno mismo. Hasta mañana!", chicaneó en la red social del pajarito.

Gracias @Moria_Casan !!! Listo, Me banco LA ONE ... Ahora si !!!!!!!!!!!!!!! ️️️️️️️️️️️ https://t.co/3G0wYROrTr — Sandra Borghi (@BorghiSandra) August 10, 2019

Gracias por tantos mensajes lindos. Y que paradoja que los que dicen tener codigo terminaron hablando mal de mi y se perdieron de hablar bien de ellos mismos. A veces la oportunidad esta en uno mismo. Hasta mañana! — Sandra Borghi (@BorghiSandra) August 10, 2019

Vale recordar que Yanina Álvarez -periodista de C5N- se encargó de lanzar la primera crítica hacia su colega, debido a que esta la nombró en la entrevista que realizó, contando que tuvo un duro encontronazo con ella cuando quisieron entrevistar a un abogado en los tribunales de Comodoro Py.

Mariano García, que quedó expuesto por una anécdota que relató Sandra, también respondió: “No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad”,

Sin embargo, el comentario más despiadado llegó de parte de Cecilia Insinga, notera de Todo Noticias y El Trece. “El súper ego puede jugarte una mala pasada... ojo porque cuando escupís para arriba, siempre terminas mojada. ¡Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces! Frases que se me vienen a la mente después de leer algunas notas”, redactó la movilera y esposa de Diego Brancatelli.

Fuente: Exitoína