Salud de Christian Petersen: el dato que lleva esperanza en medio del complicado cuadro de salud

Christian Petersen se encuentra luchando por recuperarse en San Martín de Los Andes luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba escalando el volcán Lanín. Inmediatamente fue trasladado a un nosocomio donde quedó internado con falla multiorgánica, según el parte médico.

Un periodista del lugar contó que en la montaña el chef "empezó a tener una especie de brote porque se sacó los zapatos y las medias. A ese nivel hay que estar abrigado; es temprano y los que estaban ahí notaron el comportamiento y automáticamente dieron aviso y montaron un operativo para rescatarlo".

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles de la salud del cocinero y llevó esperanza en medio del complicado estado de salud que está atravesando: "La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef".

Christian Petersen pelea por recuperarse tras la afección cardíaca Captura de pantalla 2025-12-21 080820 La nueva información sobre Christian Petersen. Foto: X / @JuanEtchegoyen Luego, agregó: "Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado". El periodista también destacó que la familia se encuentra enojada por el tratamiento de la noticia.