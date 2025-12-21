Salud de Christian Petersen: el dato que lleva esperanza en medio del complicado cuadro de salud
El chef sigue en terapia intensiva y el periodista Juan Etchegoyen reveló nuevos detalles.
Christian Petersen se encuentra luchando por recuperarse en San Martín de Los Andes luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba escalando el volcán Lanín. Inmediatamente fue trasladado a un nosocomio donde quedó internado con falla multiorgánica, según el parte médico.
Un periodista del lugar contó que en la montaña el chef "empezó a tener una especie de brote porque se sacó los zapatos y las medias. A ese nivel hay que estar abrigado; es temprano y los que estaban ahí notaron el comportamiento y automáticamente dieron aviso y montaron un operativo para rescatarlo".
En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles de la salud del cocinero y llevó esperanza en medio del complicado estado de salud que está atravesando: "La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef".
Christian Petersen pelea por recuperarse tras la afección cardíaca
Luego, agregó: "Buenas noticias. Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado". El periodista también destacó que la familia se encuentra enojada por el tratamiento de la noticia.
Por el momento no se ha publicado un nuevo parte médico sobre el estado de Christian Petersen, aunque podría realizarse en las próximas horas. Facundo Arana habló sobre su salud y dejó en claro que "no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer, y estaba en un estado físico general bueno".