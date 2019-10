Salón de la Fama del Rock and Roll 2020: la lista completa de nominados

Se publicó la lista completa de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2020 que está liderada por Depeche Mode, Soundgarden, Notorious B.I.G., Motörhead, Nine Inch Nails y Whitney Houston, Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Rufus feat. Chaka Khan, Todd Rundgren, T.Rex y Thin Lizzy.

Los artistas se convierten en posibles postulantes tras cumplirse 25 años de su primer disco.

Los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web y la lista final de los invitados se anunciará en enero. La ceremonia tendrá lugar el 2 de mayo, en el Public Auditorium de Cleveland, Ohio.

Recordemos que el año pasado, Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard y The Zombies fueron los elegidos.