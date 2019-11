Rompe el silencio la tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Una vez más suenan versiones de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Ahora, la actriz española Elena Rivera, compañera del actor chileno en la serie "Inés del alma mía", realizó un particular posteo.

"Pues, me acabo de encontrar con @benjavicunamori por Santiago de Chile", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a una imagen del actor argentino en la publicidad de un shopping. El gesto fue acompañado con un filtro de corazones y la canción "Sex bomb".

.

Rápidamente, los medios salieron a replicar la noticia, poniendo una vez más el foco en un tema que ya tiene vieja data.

Luego, la propia Elena salió a responder. "Pues aquí estamos... Por teléfono me cuentan todas las tonterías que se están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas publicadas. Que un titular falso no te robe los clicks que necesitas...Que un titular falso no te robe los clicks que necesitás...", escribió en su cuenta de Instagram la joven de 27 años, quien está en pareja hace cinco años con David Redondo, un joven periodista del Grupo Atresmedia.

Claro que esta pequeña situación 2.0 es apenas un eslabón más en una cadena de situaciones que vienen dando señales.

Mientras ella borró muchas de las fotos que tenía junto a él de su cuenta de Instagram, él no estuvo presente en la fiesta de Argentina, tierra de amor y venganza celebrando el final de las grabaciones de la exitosa tira.

Además, otro dato no menor es la postergación del casamiento que en teoría iban a realizar durante este año.