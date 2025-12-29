Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género: "Golpes en brazos y cadera"

Ángel de Brito contó la información en LAM y causó preocupación al leer el parte policial.

Romina Gaetani se encuentra pasando un momento de verdadero terror luego de que se confirmó la noticia de la denuncia que realizó contra Luis Cavanagh, su pareja. La información fue brindada por Ángel de Brito en LAM y causó preocupación por los fuertes detalles.

"Nos llegó la información esta mañana y estuvimos trabajando todo el día. Fue internada anoche en el sanatorio de Pilar con atención en la guardia y la derivaron a otro sector para atenderla", expresó el conductor.

Luego pasó a leer el parte policial: "El personal del Comando Pilar son comisionados por sistema 911 al Tortugas Country Club por un hecho de violencia de género. Una vez en el lugar, se mantuvo entrevista con personal de seguridad, quienes manifestaban que una femenina, la cual se encontraba nerviosa, había sido agredida por su pareja".

"Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos", expresaba otra parte del escrito policial.