Rodrigo Noya reveló un turbio dato de su participación en Agrandadytos

Rodrigo Noya recordó sus primeras apariciones en televisión en el programa Agrandadytos que conducía allá por 1999 Dady Brieva.

El actor, que iba al programa junto a su hermana, confesó que no recibía ninguna ayuda económica para ir hasta el estudio.

Rodrigo Noya en Agrandadytos

Noya reveló lo difícil que era para su familia trasladarse desde Chascomús hacia la Capital Federal: “No nos pagaban por ir al programa”, dijo a declaraciones al programa radial El Espectador, CNN Radio.

“Me acuerdo poco de las grabaciones. Fue durante dos años que veníamos una vez por mes”, explicó el joven.

Y agregó: “Mis papás no tenían un peso. Mi mamá buscaba las monedas para pagar los peajes. Cuando nos decían que fuéramos más seguido pedíamos por favor que nos pagaran los viáticos”.

Por otra parte, el actor se refirió al conflicto que atraviesa con su ex novia, Sofía Sorrenti: “Me separé porque era una relación tóxica que no funcionaba. No lo buscamos y tuvimos un hijo hermoso (Bautista). Por mi experiencia de vida y fueron mis padres siempre tuve la enseñanza de remar la pareja”.

A su vez, contó que no tienen un régimen establecido para visitar a su hijo: “No tenemos y no hay abogados de por medio pero ahora ahora va a haber. Lo que se rompió es el diálogo y lo más sano es alguien que nos diga cómo actuar en estos casos”.

Fuente: Primicias Ya