Rocío Oliva reveló el motivo de la pelea entre Diego Maradona y Verónica Ojeda

En medio de rumores de violencia física por parte de Diego Maradona a Verónica Ojeda, quien se volvió de México súper furiosa, Rocío Oliva rompió el silencio y reveló el motivo por el cual los padres de Dieguito Fernando se pelearon.

"Yo hablé con Diego cuando él estaba en México. No sé si estaba ella o no. Más tarde me enteré por un tweet que puso Lío Pecoraro que ella se fue porque vio unos mensajes míos. Después yo le pregunté a Diego y él me dijo 'sí, lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera y si se quiere enojar...'. Yo solamente quería saber qué es lo que había pasado... Porque no es mi tema, pero se lo pregunté. Él siempre que le ponían un micrófono decía que estaba solo", contó en Intrusos.

Por otro lado, la rubia fue consultada por supuestas fotos hot que le habría mandado a su expareja: "No, nunca le mandaría fotos íntimas mías, menos a Diego. Ustedes saben lo que es el mundo de él, agarran una foto mía y salgo en todos los diarios. No sería tan tonta de hacer una cosa así. Además, no corresponde, estoy separada".

Fuente: Diario Show