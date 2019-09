Ricky Martin hizo un importante anuncio sobre su vida familiar

Ricky Martin anunció este fin de semana que volverá a convertirse en padre con su esposo Jwan Yosef.

El artista espera la llegada de su cuarto hijo: ya es papá de Valentino, Matteo y Lucía.

El anuncio de la noticia tuvo lugar este sábado a la noche, durante una gala en Washington D.C., Estados Unidos.

Ricky dio la linda noticia durante la 23ª cena anual de la organización Human Rights Campaign, que desde 1980 acompaña la lucha de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

"Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero... mi esposo, Jwan, te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, que también están aquí. Los amo con todo mi corazón: son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y son unos chicos increíbles", expresó el cantante emocionado.

Y luego vino el momento del anuncio: "Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes".

Fuente: Primicias Ya